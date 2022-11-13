Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47,5 artışla 1 milyar 657 milyon 203 bin 371 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 04.00 ve 06.00'da bin 499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 498 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 658 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 600 lira, en düşük bin 694 lira 99 kuruştan işlem gördü.