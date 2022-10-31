Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,9 azalışla 1 milyar 499 milyon 580 bin 223 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00'te 1699 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 157 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 191 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1250 lira olarak kayıtlara geçti.