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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 720 lira 1 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 98,5 artışla 1 milyar 250 milyon 817 bin 774 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 720 lira 1 kuruş, en düşük 03.00, 04.00 ve 05.00'te 1 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 530 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 867 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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