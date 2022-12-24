Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 46 milyon 774 bin 432 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 948 bin 50 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 218 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 314 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 824 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 611 lira 64 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 205 milyon 327 bin 923 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 204 milyon 315 bin 995 metreküp olarak kayıtlara geçti.