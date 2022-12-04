Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 939 bin 100 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 26 milyon 238 bin 325 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 865 lira 99 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 299 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 461 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 270 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 168 milyon 524 bin 849 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 168 milyon 458 bin 927 metreküp olarak kayıtlara geçti.