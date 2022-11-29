Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 43 milyon 483 bin 90 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 273 bin 115 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 598 lira 45 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 111 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 216 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 980 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 179 milyon 615 bin 564 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 179 milyon 657 bin 461 metreküp olarak kayıtlara geçti.