Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 273 bin 115 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 66 milyon 432 bin 565 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 530 lira 33 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 403 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 146 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 914 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 145 milyon 275 bin 631 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 748 bin 709 metreküp olarak kayıtlara geçti.