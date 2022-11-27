Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 66 milyon 432 bin 565 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 42 milyon 103 bin 370 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 346 lira 4 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 265 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 956 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 735 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 149 bin 512 lira 558 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 bin 835 lira 959 metreküp olarak kayıtlara geçti.