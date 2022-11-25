Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 29 milyon 72 bin 129 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 14 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 330 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 504 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 346 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 750 lira 51 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 149 milyon 512 bin 558 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 835 bin 959 metreküp olarak kayıtlara geçti.