Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 126 milyon 268 bin 900 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 117 milyon 407 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 993 lira 51 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 21 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 376 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 573 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 129 milyon 999 bin 691 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 881 bin 353 metreküp olarak kayıtlara geçti.