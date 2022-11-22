Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 117 milyon 407 bin 860 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 209 milyon 52 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 805 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 928 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 399 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 211 lira 47 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 121 milyon 844 bin 423 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 543 bin 423 metreküp olarak kayıtlara geçti.