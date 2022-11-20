Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 709 bin 250 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 34 milyon 883 bin 458 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 379 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 243 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 961 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 798 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 103 milyon 845 bin 898 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 543 bin 560 metreküp olarak kayıtlara geçti.