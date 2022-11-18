Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 43 milyon 386 bin 603 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 33 milyon 822 bin 73 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 929 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 177 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 527 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 331 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 144 milyon 263 bin 402 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 344 bin 484 metreküp olarak kayıtlara geçti.