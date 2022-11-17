Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 33 milyon 822 bin 73 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 19 milyon 633 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 363 lira 13 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 661 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 974 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 752 bin 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 155 milyon 190 bin 69 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 152 milyon 792 bin 819 metreküp olarak kayıtlara geçti.