Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 42 milyon 184 bin 554 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 49 milyon 716 bin 304 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 8 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 8 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 638 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 378 lira 45 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 125 milyon 909 bin 129 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 272 bin 471 metreküp olarak kayıtlara geçti.