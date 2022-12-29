Spor Yazarı Metin Gören'in ismi caddeye verildi

Törende konuşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Metin Gören gibi değerlerin kıymetinin yaşarken bilinmesi gerektiğini belirtti. Nuhut’un açıklamaları şu şekilde;

“Bugün son derece önemli bir gün. Gönlümden geçen Metin Gören gibi bir gazetecinin vefat etmeden önce isminin caddeye verildiğini görmesi çok daha kıymetli olurdu. Metin Gören duayen bir isim. Metin Gören, bende çok emeği olan, özellikle halter branşının kazandığı madalyalarda emeği olan bir spor gazetecisiydi. Metin Gören Adana’da yüzmeyle başladı spora, ardından Adana Demirspor’da futbol oynadı ve sonrasında yaptığı spor gazeteciliğiyle Adana’nın medar-ı iftiharı olmuş bir kişi. Metin Gören’in vefatı maalesef çok erken oldu. Daha ondan alacağımız çok ders vardı. Bu caddeye onun isminin verilmesi bir örnek olmasını diliyorum. Bize destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a ve kamuoyu yaratılmasını sağlayan CHP Spor Kurulu’na teşekkür ediyorum.”

Törende konuşma yapan bir başka isim ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kente ve ülkeye önemli hizmetler vermiş kişilerin isimlerinin yaşatmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Kerimoğlu ''Değerli spor yazarı Metin Gören’in isminin yaşatılması için de Belediye Meclisimizden gerekli kararı geçirdik. Bu süreçte başta sayın Mansur Yavaş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum”dedi.

Metin Gören’in eşi Kübra Gören törende duygu dolu anlar yaşadı. Gören “Böyle gurur verici bir gün yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Metin’in ismi kalıcı olacağı için ailece büyük gurur yaşıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.