Spor yazarı Cevat Kol'un cenazesi toprağa verildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün 57 yaşında vefat eden Kol için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde tören düzenlendi.

Cemiyetin önüne getirilen Kol'un tabutu üzerine meslektaşları tarafından Türk bayrağı konuldu.

Kol'un öz geçmişinin okunmasının ardından konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kol'un iyi bir gazeteci olmasının yanı sıra iyi bir insan olduğunu söyledi.

Söz alan meslektaşları ise üzüntülerini dile getirerek, ailesine başsağlığı diledi.

Kol'un tabutu meslektaşlarının ve yakınlarının omuzları üzerinde İskenderpaşa Cami'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, ilçe belediye başkanları, gazeteciler, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri Kol'un ailesine taziyelerini iletti. Kol'un cenazesi, Uğurlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

CEVAT KOL KİMDİR?

Yeniçağ gazetesinde spor yazarlığı yapan Ceval Kol Trabzon'un Sürmene İlçesinde 1965 yılında dünyaya geldi

1982'de Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirmesinin ardından 1983 yılında basın sektörüne adım atan Cevat Kol ilk olarak Kuzey Haber gazetesinde çalıştı. Bir çok haber, fotoğraf ve röportajıyla ödüle layık görülen usta gazeteci 1987 yılında ise Sabah Gazetesi'ne geçiş yaparak ulusal basındaki ilk görevine başladı.

Uzun süre burada çalışan Cevat Kol, 1998 yılında ise Star Gazetesi'ne geçiş yaptı. Star Gazetesi'nde de uzun süre çalışan Kol, 2007 yılında yeniden Sabah Gazetesi'ne dönerek hem Sabah hem de Fotomaç'ta spor muhabirliği görevini üstlendi. 2011 yılında TSYD Trabzon Şubesine başkan seçilen Cevat Kol, son olarak Yeniçağ Gazetesi'nde yazarlık yapıyordu.

Evli olan Kol 2 erkek ve 1 kız çocuğu babasıydı.