Spor ve seçim gündemi afetzedeleri unutturdu! Yardımlar adeta durdu!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır ya da konteyner kentlerdeki geçici barınma alanlarına yerleştirilen depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuşması için temeller atılmaya başladı.

Yardımlar her geçen gün azalıyor

Afetzedelerin barınma konusundaki sıkıntıları çözülmüş olsa da gıda, giyim ve temiz suya ulaşım konusundaki sıkıntıları her geçen gün artıyor. Depremin ardından afet bölgesine gönderilen yoğun yardımlar şimdilerde ise bıçak gibi kesildi.

Seçim ve spor gündemi, depremi unutturdu

Depremlerin ardından ertelenen futbol müsabakalarının yeniden başlaması ve Türkiye'nin seçim sürecine girmesi deprem gündemini unutturdu.

Depremin ardından geçen bir aylık sürede ulaştırılan yardımlar git gide azalırken, bölgede yalnızca birkaç yardım kuruluşu kaldı.

Temel gıda maddeleri ve temiz suya erişimde sıkıntı çekiliyor

Özellikle gıdaya erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan depremzede vatandaşlar temiz su bulmakta da sıkıntı çekiyor. Yardımların azalmasıyla, afetin ilk günlerinde ihtiyaç fazlası olarak görülen temel ihtiyaç maddeleri şimdilerde ise oldukça kısıtlı olarak bulunabiliyor.

Doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmemek için bölgede kalmaya devam eden afetzedeler ise yardımların azalmasından şikayetçi. Ramazan ayının idrak edildiği günlerde temel gıda maddelerinin sıkıntısının çekilmesi afetzedeleri üzüyor.