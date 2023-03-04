Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı!
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı.
Fenernahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'u Valencia ve Ferdi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Yukatel Kayserispor'un golü 90-+6'da Arif Kocaman'dan geldi.
Fenerbahçe üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla puanını 51'e çıkararak lider Galatasaray ile aradaki puan farkını 3'e indirdi.
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