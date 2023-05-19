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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta programı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak maçların program şöyle:

Yarın

16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor

19.00 Yukatel Kayserispor - Corendon Alanyaspor

19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor

Pazar

16.00 HangiKredi Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

Pazartesi

20.00 Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük

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