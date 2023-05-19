Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta programı belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta programı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak maçların program şöyle:
Yarın
16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor
19.00 Yukatel Kayserispor - Corendon Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor
Pazar
16.00 HangiKredi Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
Pazartesi
20.00 Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük
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