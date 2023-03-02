Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta yarın başlıyor!
3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20:00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir
4 Mart Cumartesi
13:30 VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor
16:00 Trabzonspor - HangiKredi Ümraniyespor
19:00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe
5 Mart Pazar
16:00 Arabam.com Konyaspor - Bitexen Giresunspor
19:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
6 Mart Pazartesi
20:00 Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor
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