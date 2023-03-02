Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta yarın başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20:00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir

4 Mart Cumartesi

13:30 VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor

16:00 Trabzonspor - HangiKredi Ümraniyespor

19:00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe

5 Mart Pazar

16:00 Arabam.com Konyaspor - Bitexen Giresunspor

19:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

6 Mart Pazartesi

20:00 Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor