Spor Toto Süper Lig'de 22.hafta heyecanı başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
17:00 Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
20:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Çarşamba
17:00 Kasımpaşa - Bitexen Giresunspor
17:00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor
20:00 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor
20:00 Galatasaray - HangiKredi Ümraniyespor
Perşembe
17:00 Arabam.com Konyaspor - İstanbulspor
17:00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir
20:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe
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