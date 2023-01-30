Spor Toto Süper Lig'de 22.hafta heyecanı başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

17:00 Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

20:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Çarşamba

17:00 Kasımpaşa - Bitexen Giresunspor

17:00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor

20:00 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor

20:00 Galatasaray - HangiKredi Ümraniyespor

Perşembe

17:00 Arabam.com Konyaspor - İstanbulspor

17:00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir

20:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe