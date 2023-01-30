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Spor Toto Süper Lig'de 22.hafta heyecanı başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

17:00 Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

20:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Çarşamba

17:00 Kasımpaşa - Bitexen Giresunspor

17:00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor

20:00 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor

20:00 Galatasaray - HangiKredi Ümraniyespor

Perşembe

17:00 Arabam.com Konyaspor - İstanbulspor

17:00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir

20:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe

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