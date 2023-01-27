Spor Toto Süper Lig'de 21.hafta heyecanı başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak Beşiktaş - Corendon Alanyaspor karşılaşması ile başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Bugün
20:00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
Yarın
13:30 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor
16:00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor
16:00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19:00 Fraport TAV Antalyaspor - HangiKredi Ümraniyespor
19:00 Bitexen Giresunspor - Galatasaray
Pazar
13:30 İstanbulspor - Yukatel Kayserispor
16:00 Medipol Başakşehir - Arabam.com Konyaspor
19:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
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