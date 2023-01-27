Spor Toto Süper Lig'de 21.hafta heyecanı başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Bugün

20:00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

Yarın

13:30 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor

16:00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor

16:00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

19:00 Fraport TAV Antalyaspor - HangiKredi Ümraniyespor

19:00 Bitexen Giresunspor - Galatasaray

Pazar

13:30 İstanbulspor - Yukatel Kayserispor

16:00 Medipol Başakşehir - Arabam.com Konyaspor

19:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa