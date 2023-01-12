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Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın

17:00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor

20:00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor

Cumartesi

13:30 Fraport TAV Antalyaspor - Bitexen Giresunspor

16:00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü

16:00 Arabam.com Konyaspor - Beşiktaş

19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

Pazar

13:30 HangiKredi Ümraniyespor - İstanbulspor

16:00 Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük

19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

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