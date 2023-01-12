Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
Yarın
17:00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
20:00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor
Cumartesi
13:30 Fraport TAV Antalyaspor - Bitexen Giresunspor
16:00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
16:00 Arabam.com Konyaspor - Beşiktaş
19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
Pazar
13:30 HangiKredi Ümraniyespor - İstanbulspor
16:00 Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük
19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
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