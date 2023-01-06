Spor Toto Süper Lig'de 18.hafta heyecanı başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle
Yarın
16:00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa
Pazar
13:30 VavaCars Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor
16:00 MKE Ankaragücü - Yukatel Kayserispor
16:00 Bitexen Giresunspor - HangiKredi Ümraniyespor
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray
Pazartesi
17:00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor
20:00 İstanbulspor - Gaziantep FK
20:00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
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