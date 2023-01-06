Spor Toto Süper Lig'de 18.hafta heyecanı başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle

Yarın

16:00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa

Pazar

13:30 VavaCars Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor

16:00 MKE Ankaragücü - Yukatel Kayserispor

16:00 Bitexen Giresunspor - HangiKredi Ümraniyespor

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray

Pazartesi

17:00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor

20:00 İstanbulspor - Gaziantep FK

20:00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor