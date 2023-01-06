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Spor Toto Süper Lig'de 18.hafta heyecanı başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle

Yarın

16:00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa

Pazar

13:30 VavaCars Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor

16:00 MKE Ankaragücü - Yukatel Kayserispor

16:00 Bitexen Giresunspor - HangiKredi Ümraniyespor

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray

Pazartesi

17:00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor

20:00 İstanbulspor - Gaziantep FK

20:00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

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