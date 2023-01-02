Spor Toto Süper Lig'de 17. Hafta başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
17:00 HangiKredi Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor
20:00 Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe
Çarşamba
17:00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
17:00 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük
20:00 Arabam.com Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
20:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
Perşembe
17:00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir
20:00 Adana Demirspor - İstanbulspor
20:00 Trabzonspor - Bitexen Giresunspor
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