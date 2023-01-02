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Spor Toto Süper Lig'de 17. Hafta başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

17:00 HangiKredi Ümraniyespor -  Atakaş Hatayspor

20:00 Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe

Çarşamba

17:00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

17:00 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

20:00 Arabam.com Konyaspor - Demir Grup Sivasspor

20:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

Perşembe

17:00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir

20:00 Adana Demirspor - İstanbulspor

20:00 Trabzonspor - Bitexen Giresunspor

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