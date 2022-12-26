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Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre,16. haftanın programı şöyle:

Yarın

17:00 MKE Ankaragücü - HangiKredi Ümraniyespor

17:00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor

20:00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor

Çarşamba

17:00 Corendon Alanyaspo - Yukatel Kayserispor

17:00 İstanbulspor - Kasımpaşa

20:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor

Perşembe

17:00 Demir Grup Sivasspo r- Galatasaray

17:00 Bitexen Giresunspo r- Gaziantep FK

20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor

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