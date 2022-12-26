Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre,16. haftanın programı şöyle:
Yarın
17:00 MKE Ankaragücü - HangiKredi Ümraniyespor
17:00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor
20:00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
Çarşamba
17:00 Corendon Alanyaspo - Yukatel Kayserispor
17:00 İstanbulspor - Kasımpaşa
20:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor
Perşembe
17:00 Demir Grup Sivasspo r- Galatasaray
17:00 Bitexen Giresunspo r- Gaziantep FK
20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor
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