Spor Toto 1.Lig'de yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gidildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişiklik yapıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Ligi'nde 2022-2023 sezonu için kulüplerin daha önce 5 yabancı oyuncu tescil ettirebileceğini açıklayan TFF, söz konusu sezon için bu sayıyı 7'ye çıkardı.

TFF Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi. Bu durumda 6 yabancı oyuncu tescil ettirecek kulüplerde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 2001 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.

Kulüpler, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında ise en fazla 4 yabancı oyuncusunu aynı anda oynatabilecek.