Spor Toto 1. Lig'de ilk devre tamamlandı!
Spor Toto 1. Lig'de ilk devre tamamlandı. Eyüpspor, ligin ilk devresini 38 puanla lider kapattı. Ligin en köklü kulüplerinden biri olan Gençlerbirliği ise 18 haftada sadece 7 puan toplayarak ligin dibine demir attı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası, dün oynanan iki maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Günün diğer maçında ise Altınordu ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.
Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde 38 puanla ligin ilk yarısını lider tamamladı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. Haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Tuzlaspor 4 - 2 Altay
Altaş Denizlispor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
Pendikspor 0 - 0 Manisa FK
Dyorex Boluspor 3 - 1 Erzurumspor FK
Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Eyüpspor
Gençlerbirliği 2 - 5 Beyçimento Bandırmaspor
Yılport Samsunspor 2 - 1 Adanaspor
Altınordu 0 - 0 Çaykur Rizespor
Göztepe 0 - 1 Bodrumspor
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