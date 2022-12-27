Spor Toto 1. Lig'de ilk devre tamamlandı!

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası, dün oynanan iki maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Günün diğer maçında ise Altınordu ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde 38 puanla ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 19. Haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Tuzlaspor 4 - 2 Altay

Altaş Denizlispor 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Pendikspor 0 - 0 Manisa FK

Dyorex Boluspor 3 - 1 Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Eyüpspor

Gençlerbirliği 2 - 5 Beyçimento Bandırmaspor

Yılport Samsunspor 2 - 1 Adanaspor

Altınordu 0 - 0 Çaykur Rizespor

Göztepe 0 - 1 Bodrumspor