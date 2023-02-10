Spor Kulüplerimiz depremzedeler için seferber oldu!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere deprem bölgelerinde etkilenen vatandaşlar için spor kulüplerinin topladığı yardımlar dayanışma örneği oldu.

Galatasaray

Sarı-kırmızılı kulüp, bu sabaha kadar 18 tırı deprem bölgesine gönderdi. Galatasaray'da Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile futbol takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtılmasına destek verdi.

Fenerbahçe

Yaraları hep birlikte saracağız." sloganıyla hareket eden Fenerbahçe Kulübü, deprem bölgesine 9. yardım tırını gönderdi. Ülker Stadı'nı yardım toplama merkezi haline getiren Fenerbahçe, sporcularının da çalışmalara katılmasıyla toplanan acil yardım malzemelerini deprem bölgesine yolladı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün öğle saatlerine kadar 9 tır dolusu malzeme yola çıkardı.

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta deprem yardım merkezi oluşturdu. İlk günden itibaren gelen yardımlar burada toplanıp, bölgeye ulaştırılması amacıyla tırlara yükleniyor.

Trabzonspor

Trabzonspor, barınma ihtiyacı olan çocukları Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri’nde ağırlayacak. Trabzonspor, evleri yıkılan, aileleri zarar gören veya barınma ihtiyacı olan çocuklara kapılarını açtı. Depremzedelere yardım etmek üzere Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile hareket eden bordo mavili kulüp, futbol akademisi tesislerini depremzede çocukları konuk edecek şekilde düzenledi.

Ankaragücü

MKE Ankaragücü, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11. yardım tırının bölgeye hareket ettiğini duyurdu. MKE Ankaragücü, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11. yardım tırı gönderdi.

Başakşehir FK

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım tırı gönderdi. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve personel, yardım malzemelerinin paketlenmesine yardımcı oldu.

Adana Demirspor

Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından "Yardım kolilerimiz depremden etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluştu. Siz de yardım malzemelerinizi MNG kargo ile #MaviŞimşekler koduyla tesislerimize ulaştırabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Kayserispor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor deprem bölgesine kışlık giysi ve malzeme gönderdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın faydalanması için; 2 bin adet kışlık polar, atkı, bere, 1 TIR battaniye ve 1 TIR elektrikli sobanın deprem bölgelerine ulaştırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Konyaspor

Konyaspor Kulübü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki locaları depremden etkilenen vatandaşların kullanması için düzenledi. Locaları yatak ve temel ihtiyaç maddeleriyle düzenleyen kulüp, ayrıca deprem bölgesine 100 adet konteyner ev gönderdi.

Fatih Karagümrük

Teknik Direktör Andrea Pirlo ve oyuncular, depremzedelere gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolilerini, tıra yükledi. Karagümrük Kulübü, yaraları birlikte saracaklarını ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Sivasspor

Sivassporlu futbolcu Max Gradel depremzedeler için bağışta bulundu. Gradel afetten etkilenenler için 20 bin Euro bağış yaptı. Ayrıca Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi'den de depremzedelere destek geldi. Çiftçi, depremzedeleri sahibi olduğu halı saha tesisinde ağırlayabileceğini duyurdu.

Antalyaspor

Antalyaspor Store depolarında bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk ve battaniye gibi ürünler 10 tır olarak depremzedelere ulaştı.

Kasımpaşa SK

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Lacivert-beyazlı kulüp, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan yardım tırlarının yola çıktığını duyurdu.

Giresunspor

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bitexen Giresunspor’umuzun ilimizde başlattığı yardım kampanyasına katılmak üzere belirtilen ihtiyaç listesi Çotanak Spor Kompleksi'nde toplanarak ihtiyaç bölgelerine ulaştırılacak.

Ege kulüplerinden büyük seferberlik

Başlatılan yardım kampanyalarında deprem bölgelerine gıda, içecek, kıyafet, ısıtıcı, bebek ve hasta bezi, elektrik malzemeleri, battaniye, ayakkabı gibi birçok malzeme gönderildi. Yüzlerce koli hazırlayan Karşıyaka Spor Kulübü 7 kamyonu deprem bölgesine yolladığı açıkladı.

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'ın taraftarları da deprem bölgesinde yaşayan vatandaşları unutmadı. Yüzlerce malzemeyi derneğe getiren Altaylılar, sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulundu.

Göztepe Spor Kulübü taraftarları deprem bölgesine 5 otobüs malzeme yolladı. Göztepe Spor Kulübü taraftarları, mont, bebek bezi, battaniye ve gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri otobüslere yükledi. 5 otobüs malzeme gece saatlerinde İzmir'den yola çıkarak deprem bölgesine gitmek için hareket etti.