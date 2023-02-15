Spor camiası depremde derinden sarsıldı!

CEMAL KÜTAHYA ve AİLESİ

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı, Erkekler Süper Lig ekibi Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya, Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak vefat etti. Milli sporcunun dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya'ya ise henüz ulaşılamadı.