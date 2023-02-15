Spor camiası depremde derinden sarsıldı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerden spor camiası da derinden etkilenirken, birçok sporcu ve spor yöneticisi göçük altında kaldı. Yaşamını yitiren bazı sporcuları ve ailelerini sizler için derledik...
CEMAL KÜTAHYA ve AİLESİ
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı, Erkekler Süper Lig ekibi Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya, Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak vefat etti. Milli sporcunun dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya'ya ise henüz ulaşılamadı.
TANER SAVUT ve CHRISTIAN ATSU
Atakaş Hatayspor'da enkaz altında kalan Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'tan hala bir haber alınamadı.
AHMET EYÜP TÜRKASLAN
Yeni Malatyaspor'da çok sayıda futbolcu deprem anında kentte bulunmazken, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. Ahmet Eyüp'ün cansız bedenine ulaşıldı.
HALİL İBRAHİM ÖLMEZ ve UĞUR KURT
İskenderunspor'da teknik ekipte bulunan Halil İbrahim Ölmez ve kaleci antrenörü Uğur Kurt enkaz altında kalarak vefat etti.