Yönetmen Steven Spielberg, kendi hayatını çekecek. Spielberg pek çok filmini yazan Tony Kushner ile birlikte kaleme alacak.

Yönetmen Steven Spielberg, ABD’nin Arizona eyaletinde geçen çocukluğunu filme alıyor. Deadline’ın haberine göre, Michelle Williams, Spielberg’in annesini canlandırmak üzere başrollerden biri olarak görüşme yapıyor.

Spielberg’in, filmin senaryosunu, daha önce pek çok Spielberg filmini yazan Tony Kushner ile birlikte kaleme alacağı öğrenildi. Çekimlerine bu yaz başlanacak filmin 2022’de gösterime girmesi bekleniyor.

Spielberg’in şimdilerde kendisinin farklı yaşlardaki halini temsil edecek oyuncuları aradığı belirtildi.

Oscar'lı yönetmen, geçmiş yıllarda, Arizona’daki çocukluğunun, hikaye temalarından ana karakterlere kadar pek çok filmini nasıl etkilediğini anlatmıştı. 2017 yapımı Spielberg adlı HBO'da yayınlanmıştı.