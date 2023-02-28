“Spartacus” 10 yılın ardından geri dönüyor!
Spartacus dizisi, yeni bölümleri ile geri dönüş hazırlığı yapıyor. Kanlı tarihi drama dizisi, 10 yılın ardından, orjinal serinin yaratıcısı Steven S. DeKnight ile geri dönüyor!
Starz platformunun popüler kanlı tarihi draması Spartacus'ün finali üzerinden 10 yıl geçti. Starz Spartacus evrenini genişletmeye hazırlanıyor.
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Blood and Sand başlığı altında, başrolünde Andy Whitfield'ın yer aldığı Spartacus dizisi, ilk olarak 2010 yılında yayınlandı.
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İlk sezonun ardından başrol Whitfield’a lenfoma teşhisi konulunca, 2. sezon için Gods of the Arena adıyla bir öncül mini dizi yayınlanmıştı. Yeni yapımda başrol koltuğu ise Liam McIntyre’ye emanet edilmişti.
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2012’de Vengeance ve 2013’te War of the Damned sezonları yayınlanmış ve Spartacus macerası sona ermişti.
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