AjansHaber.com.tr Teknoloji SpaceX, Starlink için 60 uydu daha uzaya gönderdi

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle dün gece ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon-9 roketi, fırlatılıştan sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, şirketin Starlink projesi kapsamında gerçekleştirdiği 29'uncu fırlatış oldu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı!
Gökbey Helikopteri testlerde limitleri zorluyor
Roketsan paylaştı: Konumumuz sağlam!
Kara listeden çıkarıldı
Yarın gece "Süper Çiçek Kanlı Ay" gerçekleşecek
Amazon, MGM'yi 8,45 Milyar Dolara Satın Aldı
Sebze-Meyve Atıklarından Yapı Malzemesi Üretildi