Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları yarın başlıyor

Bakanlığın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru duyurusuna göre, sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.