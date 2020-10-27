Sözde Savunma Bakanı Hartunyan ağır yaralandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkese rağmen, özellikle güney cephesinde çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı bölgelerinde 17 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Ermenistan her cephede ağır kayıplar verirken, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan yaralandı.

YERİNE ARZUMANYAN ATANDI

Dağlık Karabağ'ın işgalci lideri Arayik Haruttyunyan, "Celal Harutyunyan'ın askeri cephede yaralanması nedeniyle şu an görev değişikli zorunlu oldu. Şu anda daha fazla yoruma gerek yok" diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun saldırısında yaralanan Celal Harutyunyan'ın yerine Mikael Arzumanyan atandı.