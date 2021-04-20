Sözcü'nün hedef gösterdiği Somalililere saldırı

Sözcü gazetesinin "Doğu Afrika ülkesi Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın göbeği olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler. Somali dilinde tabelalar asarak, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve marketler açtılar." ifadelerinin yer aldığı haberinden 5 gün sonra bir grup ırkçı saldırgan, Ankara'da Somalililerin işyerlerine saldırdı.

Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın göbeği olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler. https://t.co/eqF9uCP0do pic.twitter.com/A1ZUPoIEdN — Sözcü (@gazetesozcu) April 15, 2021

Saldırgan grup, Somali Lokantası'nın camlarını kırarak, çalışanlara şiddet uygulamaya çalıştı.



Kızılay'da yaşanan olayda ırkçı saldırganlar sopa ve taş ile saldırmaya başladı.

Somalililerin lokantasının camlarını kırmaya çalıştı. Bir Somalili'nin de omzunu taşla ezdi.

Sosyal medya üzerinden saldırıyı aktaran bir vatandaş, insanları sürekli kışkırtmaya çalışan haberlere tepki gösterdi.