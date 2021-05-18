Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı!

Kısa bir süre önce, "Erdoğan ile bir Cumhurbaşkanlığı yarışına girersem kazanacağımdan en ufak bir şüphem yok" açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... CHP liderinin bu iddialı demeci sonrasında, dün YouTube'da kendisiyle ilgili yayınlanan belgeselin "adaylık ilanı" olduğu görüşü ortaya atıldı...

Sözcü TV'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında 140 Journos'un çok tartışılan "cehape zihniyeti" videosu masaya yatırıldı. Programa katılan Sözcü yazarları Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz çok ilginç bilgi ve tespitler paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAY MI?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek video ile ilgili çok çarpıcı bir analizde bulundu. Zeyrek, videonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik açısından öne çıkmak amacı taşıdığını belirterek, "Bu video cumhurbaşkanlığı adaylığının ilk adımı oldu. Yaptıkları şey tamamen bir Kılıçdaroğlu güzellemesi. Kılıçdaroğlu'nun her şeyi doğru yaptığına dair bir tavır ortaya koyuyorlar. Artık Kılıçdaroğlu'nun CHP'si var. Atatürk dönemi, İnönü dönemi, Ecevit dönemi, Baykal dönemi, şimdi Kılıçdaroğlu dönemi... Sovyetler Birliği komünist partisi gibi; Lenin dönem, Stalin dönemi... Kılıçdaroğlu'nun damgasını vurduğu bir dönem gibi çerçeve çizilmeye çalışılmış." dedi.

Önümüzdeki dönemde CHP'nin bir sıçrama arayışında olduğunu, Muharrem İnce'nin ya da Sarıgül'ün partiden taban koparma çabasını boşa çıkarmak için her şeyi yapacaklarını düşünüyorum.



Belgeseli CHP'nin reddimirası gibi gördüğünü, Kılıçdaroğlu'nun "CHP'nin olumsuz mirasını reddettiğini" söyleyen Sözcü yazarı; Geçmişteki darbe taraftarlığı, muhafazakarlara yönelik katı politikalara bir reddimiras ortaya koymuş Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten de bambaşka bir noktaya taşımış." ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek 2023 seçimlerine ilişkin olarak ise şu çarpıcı sözlerle değerlendirmelerine devam etti;

NAGEHAN ALÇI 140 JOURNOS VİDEOSUNDA NEDEN YER ALDI?

Diğer yandan belgeselin en çok tartışılan ve tepki toplayan başlıklarından birisi videoya, kendisini yıllarca kamuoyuna "Ak Parti'ye yakın bir gazeteci olarak sunan" Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın katkı sunmasıydı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bu konuyu 140 Journos ekibine sorduğunu ve şu cevabı aldığını söyledi;

"Tartışmada bir zıtlık yaratmak ve karşı mahallede bunun nasıl yankılandığını görmek istemişler. "Karşı mahalleden biri bu olayı nasıl görüyor merak ettik" diyorlar. Belli ki Nagehan Alçı da havayı koklamış öyle anladım. Nagehan Alçı'nın bulunduğu yerden de 'değişim' gibi bir hava geliyor."

TRUVA ATI OLDULAR!

Ayrıca İsmail Saymaz CHP'li bir yetkiliye de söz konusu videoya ilişkin bir görüşme yaptığını, videonun amacını sorduğunu aktararak, "Bu belgesel CHP tabanı değil karşı mahalle için yapılmış. Karşı mahalleye CHP'yi beğendirme belgeseli." diye konuştu.

Böylece kendisini yıllarca "AK Parti'ye yakın gazeteci olarak tanıtan" Nagehan Alçı, CHP'nin AK Parti seçmeninden oy toplamak için hazırlandığını söylediği belgeselde, AK Parti'den oy toplamak için "Truva Atı" rolü ile 140 Journos belgeselinde yer almış oldu.

Bilindiği gibi daha önce de Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı da 140 Journos'un bir başka videosuna katkı sağlamış, ekonomi yönetimini eleştirerek "Türkiye'nin 2001 krizi günlerine geri döndüğünü" savunmuştu!