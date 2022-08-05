Soylu ve Kasapoğlu öğrenci yurtları için bir arada

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştiren toplantıda Soylu ve Kasapoğlu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Selim Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er yer aldı. Toplantıya 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri de videokonferans ile katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, Türkiye'nin dünya üzerindeki en büyük ve en nitelikli yurt altyapısına sahip olduğunu belirterek, "Öğrenci barındırma sisteminin standartlarını dünyada biz belirliyoruz. 81 il, 251 ilçe 775 yurdumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, yurt sayısının yeni yatırımlarla arttığına dikkati çekerek, "Bu anlamda hep birlikte yeni dönemi istişare etmek, atılacak adımları birlikte atmak ve artan yurt talebine kalıcı çözümleri birlikte üretebilmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.