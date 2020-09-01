AjansHaber.com.tr Gündem DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı

Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.

Bakan Soylu açıklamasında, 'DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı' dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.

DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı adaylığını engellediğini açıkladı
İstanbul Barosu yönetiminden istifa etti
Altun: Hz. Hüseyin gibi zulme karşı dik duracağız
Mutfağa girdi, pekmezli aşure tarifi verdi
Maltepe'deki orman yangınında 1 tutuklama
SİHA'lar işaretleyecek, TRLG-230 imha edecek!
İstanbul'da 30 şüpheli gözaltına alındı