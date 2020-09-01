Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalandığını duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.
Bakan Soylu açıklamasında, 'DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı' dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.
DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...
— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 1, 2020
Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı 👏🇹🇷
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