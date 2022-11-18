Soylu: “Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2023 yılı bütçe tasarısı sunuşunu gerçekleştirdi.

Oldukça gergin başlayan bütçe görüşmelerinden önce Bakan Soylu, salondakileri selamlaştı. Ancak CHP ve HDP'lilerle selamlaşmadı. Bütçe görüşmelerinde ilk defa tüm salondaki koltuklar dolduruldu. Bakan Soylu, bir sunuş yaptı. Soylu'nun yaptığı sunuşun önemli bölümleri şöyle:

"Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.

Taksim'deki saldırı

Birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, yüzyılın seçimine yaklaşılırken, Türkiye’yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. Başta ABD olmak üzere küresel efendiler tarafından verilen mesaj, tam bağımsızlık yolculuğundaki Türkiye’yi, etrafındaki coğrafyayı istikrara kavuşturma çabalarının, dünyaya sözünü söylemesini engellemeye yöneliktir.

Her iki olaydaki organizasyon, talimatının geldiği yer, eylemcilere verilen eğitim seviyesi, küresel sistemin üzerimizde oynadığı oyunun büyüklüğüne işarettir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK’nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından bir tanesidir. Failini bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Elbette içimiz yanıyor. Biz bunlarla her saniye yüzleşiyoruz.

Birileri bu millete partisinin sitesindeki terörist listesinin hesabını elbette vermelidir. Biz o listeyi elbette unutmayız. PKK’nın adını, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. İstiklal Caddesi saldırısının ilk gününde HDP ve Demirtaş’ın basın açıklamaları demek ki örgüt bunlara Haber de vermiyor.

Üzerinden iki gün geçince hizaya geldiler. Demirtaş ihanet içeren bir kalem almış ve yine devlete iftira atan bir yazı kaleme almış.Mersin saldırısı da Münbiç’ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç’ten oldu.

18 canlı bomba eylemi engellendi

Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir. Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Uyuşturucu suçlarından 119 bin 134 kişi içeride. Uyuşturucu sınırlarını kapatabilmek için büyük mücadele veriliyor.

Tutuklama oranlarımız her ülkeden yüksek

2 buçuk yıldır bütün sistemimiz alarma geçirdik. Metanfetamin gibi kullanıcısı yüksek olduğu dönemde bu sonuçlara ulaştık. İlk kez uyuşturucu satanların sayısı 18 binden 13 bine kadar indi.

Uyuşturucu PKK’nın büyük finans kaynağıdır. Almanya’daki raporda AB’de uyuşturucunun yüzde 80’inin PKK kaynaklı olduğu görülmüştür. Yaklaşan seçim bazılarının psikolojini bozmuştur. Bu mücadeleyi veren güçlerimize iftira atılmamalıydı. Kimse kusura bakmasın devletin ve kurumlarını temsil eden kişiler olarak buradayız. İftira atanlar namerttir, delilleri tek tek ortaya koysun hesaplaşalım.

Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK’nın en büyük finans kaynağıdır.

Uyuşturucu ile ilgili bu iftiralar yabancı büyükelçilerin morfini altındadır. Bugün batının oyuncağı olan kimseler bu mücadeleyi karalamaya çalışmaktadır. Düzensiz veya kaçak göçle mücadelede yaptığımız önlemler caydırıcılık sağlıyor. 3 milyon 595 bin Suriyeli ülkemizde yaşıyor.

"Yabancılar oy kullanamaz"

Alınan sınır tedbirleri ile göç baskısı azalmıştır. 2016 yılından 1.3 milyon kaçak göçmen engellenmiştir. Mesele yönetmektir biz de bunu yapıyoruz. Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil.

2021 yılını afet yılı ilan ettik 51 milyondan fazla vatandaşımıza eğitim verdik. AFAD gönüllülük sistemimize başvuran kişi sayısı 595 bin. Afetlerin olmasını engelleyemeyiz ancak afetlere dayanıklı şehirler inşa edebiliriz.