Soylu: Akşener girdiği her oluşumu dağıtır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'ya konuştu. Özellkle Altılı Masa ve terör gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu'nun röportajından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cumhur İttifakı değerler ittifakıdır"

"Cumhur İttifakı her yönüyle bir değerler ittifakıdır. Tarihimizi, medeniyetimizi, milletimizi, gelenek ve göreneğimizi, inancımızı ifade etmektedir. Bir mücadeleyle bir milletin nasıl muasır ve muzaffer olduğunu ifade etmektedir.

Cumhur İttifakı'nın içinde Selçuklu da vardır, Osmanlı da vardır, güzel Cumhuriyetimiz de vardır, Buhara da vardır, Mekke-i Mükerrem’e de vardır, Çanakkale'de vardır, Dumlupınar da vardır. Böyle bir değerler zemini üzerine oturmuştur. Oysa 6'lı masa, tam da batının istediği gibi, değerleri karmaşıklaşmış, sadece menfaatlere odaklanmış, tarihini, bugünü ve geleceğini umursamaz bir yapıya sahiptir. Cumhur İttifakı hasbidir, Millet İttifakı ise hesabîdir.

"Akşener girdiği her oluşumu dağıtır"

Çizdiği siyasi çerçeve içerisinde Akşener'in girdiği her yerde güvensizlik oluşturduğu aşikârdır. Ben merkezli ve dağıtıcı bir rolü olduğu da aşikârdır. Vefadan yoksun olduğu da aşikârdır. Siyaseti hakkaniyetle izleyen herkes, bunu açıkça görür. Haliyle Aziz milletimiz de bunları görüyor, biliyor, yaşanmışlıkları var ve bu anlamda doğru bir feraseti var. Geri kalanı Altılı Masanın sorunudur.

"884 terörist etkisiz hale getirildi"

2022 yılında 884 terörist etkisiz hale getirildi.

İkna çalışmaları kapsamında 124 örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu. 2016'dan bugüne kadar toplam 2 bin 225 terörist teslim oldu. Ailelerle görüşülerek yapılan ikna çalışmaları ile 2016'dan bu yana bin 188 teröristin teslim olması sağlandı.

Diyarbakır Anneleri 1218. gününde 349 aile evlat nöbeti tutmaya devam ediyor ve bugüne kadar 39 aile evladına kavuştu.

Tüm dünyada olumsuzlukların en çok arttığı, bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların doruk noktaya çıktığı, terör örgütlerinin batılı gelişmiş ülkeler tarafından araçsallaştırılmasının zirve yaptığı, terör örgütlerine eskiden el altından yapılan yardımların bugün alenen ve en yüksek seviyede yapıldığı, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması için organizasyonlar ve fonlar kurulduğu bir dönemde, Türkiye her alanda önemli başarıları ortaya koymuştur.

"Yurt içindeki terörist sayısı 120 civarında"

Yılda 5558 kişinin katılım yaptığı PKK'ya, 2022 yılında sadece 54 kişi katılmıştır. 2016 temmuz ayında yaklaşık 2.475-2.780 bandında tahmin edilen yurt içi terörist sayısı bugün 120 civarına gelmiştir. 2016 yılında, taciz ateşinden bombalı eyleme kadar farklı başlıklarda yılda 3.542 terör eylemi gerçekleşiyordu."