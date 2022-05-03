Soyadlar karıştı, Alibaba hissesi çakıldı! 25 milyar dolar çöpe gitti

Asya piyasalarında güne Alibaba Kurucusu Jack Ma ile ilgili yaşanan bir yanlış anlaşılma damga vurdu. Çin'in Hangcou kentinde bir teknoloji şirketinin "Ma" adlı yöneticisinin, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığına dair haber borsa yatırımcısını zor duruma soktu. Gözaltına alınan kişinin Alibaba'nın kurucusu Jack Ma zannedilmesi nedeniyle şirketin hisseleri gün içinde yüzde 9.1 eridi. Ancak gözaltına alınan kişinin Jack Ma olmadığının anlaşılmasıyla hisseler yeniden 100.3 dolara çıktı.

Şirketin değeri 272 milyar dolardan 247 milyar dolara geriledi. Jack Ma'nın bahsedilen kişi olmadığının anlaşılmasıyla daha sonra 267 milyar dolara çıktı. Devlet Televizyonu CCTV, "Ma" adlı yönetici hakkında "devlet iktidarını yıkma ve ülkeyi bölmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü bildirdi.

HİSSELER YENİDEN TOPARLANDI

Haberde "Ma" adlı şüphelinin iletişim teknolojisi alanında çalışan bir şirketin araştırma ve geliştirme biriminin direktörü olduğu kaydedildi. Hakkında, devleti yıkmak ve ülkeyi bölmek amacıyla dış güçlerle iş birliği yaptığı şüphesiyle adli soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Ma'nın "Çin karşıtı güçler tarafından beyninin yıkandığı" iddia edildi.

UZUN SÜRE ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma, Ekim 2020'de Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolmuş ve uzun zaman kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Öte yandan, Hangcou şehrinin eski Komünist Parti Sekteri Cou Ciangyong, Ağustos 2021'de "rüşvet" ve "sermayenin düzensiz genişlemesine destek" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Cou'nun yüksek profilli davasındaki suçlamaların Alibaba veya şehirdeki diğer şirketlerle bağlantıları olup olmadığına dair sorular ortaya atılmıştı.