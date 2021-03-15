Şota Süper Lig'e geri dönüyor: İşte görüştüğü takım

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yolların ayırıldığı ve İstanbul ekibinde bir numaralı hoca adayının Şota Arveladze olduğu bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlı yönetimin hoca değişikliği kararı aldığı belirtildi.

Ajansspor'da yer alan haberde; teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığı ve yeni hoca adayları arasında öne çıkan ismin Şota Arveladze olduğu kaydedildi.

Şota görüşmesinde pürüz çıkması halinde ise diğer adayların Hüseyin Çimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre olduğu bildirildi.