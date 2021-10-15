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Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'te

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bugünden itibaren sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını açıkladı.

Sosyal yardım başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek.

Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak'' dedi.

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