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Sosyal medyanın aşı karnesi çıktı: Twitter’da en çok aşıdan bahseden ülke Japonya oldu

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi olan Adba Analytics, özellikle son zamanlarda Twitter'da kullanıcıların sıklıkla gündemine aldığı covid-19 aşısı, aşı çeşitleri ve aşıya duyulan güvene ilişkin paylaşımların analizinin yer aldığı raporu yayınladı.

Yeni nesil SCRM ve dijital medya şirketi Adba Analytics, 23-30 Haziran 2021 aralığını baz alarak hazırladığı raporda Twitter’da aşı konuşmaları, aşı çeşitleri ve güven duygusuna ilişkin paylaşımların analizini yaptı.

Adba Analytics’in verilerine göre;
En çok aşı konuşan ülkeler arasında birinci sırada Japonya, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada Brezilya, dördüncü sırada Hindistan ve beşinci sırada Birleşik Krallık yer alıyor.
16- 23 Haziran raporunu göre Brezilya'nın en çok covid-19 aşısının konuşulduğu üçüncü ülkeye yükseldiği görülmektedir.

Türkiye Twitter’da en çok aşıyı konuşan ülkeler arasında yedinci sırada yer aldı

16-23 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşen aşı paylaşımları analizinde Türkiye’de süratle başlayan aşı çalışmaları ile hangi aşı türlerinin de konuşulduğu da analiz edildi.


Türkiye’de konuşulan aşı türleri;
Birinci sırada Türk- Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen Biontech, ikinci sırada yerli inaktif Corona virüs aşısı Turkovac en çok konuşulan aşı türleri arasında yer aldı.

Türkiye’de Covid-19 aşısı olarak uygulanan ilk aşı olan Sinovac, yapılan analizde konuşulan aşı türleri arasında üçüncü sırada, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ise Türkiye’de konuşulan aşılar arasında dördüncü sırada yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları aşıya güveniyor mu?
23-30 Haziran tarihlerini kapsayan araştırmada aşıya olan güven de yer verildi.

Raporda yer alan bilgilere göre Aşıya olan güven bir önceki haftaya oranla yüzde 24 arttı.

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