AjansHaber.com.tr Gündem Terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

Balıkesir’de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ve Edremit’te 10 kişinin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığını tespit etti.

Ekipler, 10 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e tepki çeken sözler
Barajlarda son durum
Gara'da teröristlere 'Pençe' darbesi
"Bunu yapanlar yerine ben utanıyorum..."
TRT World ekibine çirkin saldırı
Kan donduran 15 Şubat planı ortaya çıktı
Teröristlerden Boğaziçi'ndeki provokasyona destek