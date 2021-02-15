Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ve Edremit’te 10 kişinin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığını tespit etti.

Ekipler, 10 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.