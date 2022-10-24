Sosyal medyada "Terim" sesleri!

Twitter'da ve Instagram'da birçok Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in yeniden takımın başına gelmesini istiyor. Bu duruma sıcak bakmayan taraftarlar ise yabancı bir teknik direktörle sezona devam edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyor.

Okan Buruk ile sezona başlayan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Bir haftayı BAY geçen sarı kırmızılı ekip, oynadığı 10 haftada sadece 18 puan toplayabildi. Hakem hatalarından yakınan Galatasaray yönetimi ise faturayı Okan Buruk'a kesmiş değil. Alınan sonuçlarda en büyük hatanın hakemlerden kaynaklandığını dile getiren yönetim, dün oynanan maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada hakeme büyük tepki

Galatasaray taraftarı sosyal medyada hakem Ali Palabıyık ile ilgili çok sert yorumlar yaptı. Boey'e gösterdiği kırmızı kartın çok ağır olduğunu düşünen taraftarlar Twitter üzerinden Ali Palabıyık'a yüklendi.

Instagram'da da Galatasaray fan sayfalarının paylaşımlarının altında Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Okan hocanın değişikliklerinin yetersiz ve yanlış olduğunu düşünen taraftarlar da yorumlarını paylaştı. 90+1'de yıkılan Galatasaray taraftarları bu durumun ardından "İmparator Fatih Terim" demeye başladı. Yönetimden henüz bu durum ile ilgili açıklama gelmezken, daha önceki açıklamalarında Okan Buruk'un arkasında olduğunu belirtmişlerdi.