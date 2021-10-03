Sosyal medyada Emine Erdoğan’a yönelik manipülasyon

Bugün bazı medya organları, Emine Erdoğan’ın 6 yıl önce Mali Cumhurbaşkanının eşine söylediği bir cümleyi bugün söylemiş gibi haber yaparak manipülasyon yaptı.

TT listesine giren "mango" etiketi üzerinden gerçeği yansıtmayan mesajlar paylaşılarak Emine Erdoğan'a eleştiriler yöneltildi.

2015 yılında medyaya yansıyan olayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yani Şafak gazetesine verdiği röportajda Mali cumhurbaşkanının eşi Aminata Keita ile bir anısını anlattı:

"Sade hayat Cumhurbaşkanlığı mutfağında" başlıklı 6 yıl öncesine ait röportajın haberi, art niyetli siyasetçiler tarafından "mango kurusu" şeklinde manipülatif saldırıya dönüştü!

"Emine Erdoğan, Mali cumhurbaşkanının eşi Aminata Keita’ya mango kurusunun ithalatı yönünde verdiği tavsiyeyi şöyle anlatıyor: “First Lady Keita, en güzel mangoların kendi memleketlerinde yetiştiğini ancak bu meyvelerin çok kolay bozulmasından dolayı ithalatını zor yaptıklarını anlatınca Emine Erdoğan kendi mutfaklarında meyveler fazlaysa kurutarak sakladıklarını söylemiş ve Keita’ya da mango kurusu yaparak ithalatı artırmalarını önermiş.”

60 yaşındayım.

Mango nasıl bir yiyecektir.

Nasıl yenilir.

Bugüne kadar daha yemedim.

Milletin %99. Mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum.

Günaydın Türkiyem

Mangoyu merak ediyorum ya siz!

Saray böyle bir şey!

Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor

Birileri mango kurutmayı öneriyor https://t.co/jCGGdYjFEB — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 3, 2021

Biz evdeki “sade hayatımızda” mango değil, ananas kurutup sakladık hep… Demek ondan oldu bütün bu tatsızlıklar… pic.twitter.com/JmXS0tCoB8 — Can Dündar (@candundaradasi) October 3, 2021