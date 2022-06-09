Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin'e soruşturma

Tiktok isimli sosyal paylaşım platformunda çektiği videolarda mizansenle doğum yapan ve videolardan birinde bir bebeği kullanan Gezgin hakkında bir grup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyuruları kapsamında savcılık, şikayetçi olan kişilerin ifadelerini aldı. Ardından Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı.

Mükremin Gezgin, sosyal medya platformu Tiktok’ta bir süre önce ''hamile olduğu ve bir erkek çocuğu doğurduğu'' mizanseniyle videolar paylaşmıştı.